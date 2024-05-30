Erdoğan, askeri tatbikatta konuştu: "Gerilimin ve kavganın değil barışın tarafındayız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen EFES-2024 tatbikatında yaptığı konuşmada "Gerilimin ve kavganın değil barışın tarafındayız" dedi. Erdoğanü tatbikatın hiçbir ülkeyi hedef almadığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2024 Tatbikatı'nda yaptığı konuşmada tatbikatın hiçbri ülkeyi hedef almadığını söyledi.

kavga ya da gerilim yerine barıştan yana taraf olduğunu belirterek "Aynı coğrafyayı paylaştığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz" dedi.

Erdoğan İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Efes-2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor.

Son dönemde dostlarımızın sayısını çoğaltmak amacıyla pek çok önemli adım attık. İnşallah yeni açılımlarla yolumuza devam edeceğiz.

"BARIŞIN VE İŞBİRLİĞİNİN TARAFINDAYIZ"

Tatbikatta 33 farkı araç ve sistemin ilk kez denemesini yaptık. Biz gerilimin ve kavganın değil, sulhun, barışın ve işbirliğinin tarafındayız. Biz aynı coğrafyayı yaşadığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Herkesle diyaloğa ve temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Türkiye küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke değildir. Biz gerilimin ve kavganın değil barışın tarafındayız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz.

"TERÖRİSTANA İZİN VERMEYİZ"

Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı bir teröristan kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki tehditlerini yoğunlaştırdı. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde bölücü örgütün teröristan kurmasına izin vermeyecek. Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini takipteyiz. Bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz. Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz.

İSRAİL'İN REFAH SALDIRISI

Mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı insanlığın bittiği noktaydı. Böyle bir vahşeti haklı gösterebilecek gerekçe olamaz."