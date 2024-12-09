Erdoğan atamıştı: İstanbul’un Kültür ve Turizm Müdürü de ilahiyatçı çıktı

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık’ta İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü’nü görevden alıp yerine AKP’li Hüseyin Keskin’i atadı.

Önceki dönem AKP’den Sultanbeyli Belediye Başkanlığı yapan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

HÜSEYİN KESKİN KİMDİR?

1972 Erzincan doğumlu olan Hüseyin Keskin Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerinde AKP Sultanbeyli kurucu yönetim kurulu üyeliği, halkla ilişkiler başkanlığı, teşkilat başkanlığı ve siyasi ve hukuki işler başkanlığı gibi görevlerde bulunan Hüseyin Keskin sonrasında AKP Sultanbeyli ilçe başkanlığı ve Sultanbeyli Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.