Erdoğan: Atatürk'ü dillerinden düşürmeyenler, mirasına sahip çıkmadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Konuşmasında Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ne de yer veren Erdoğan, müzenin "temel atmama, iş yapmama, bahane üretme" siyasetinin kurbanı olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan Erdoğan, "2019 sonrası İBB görevini yapamadı" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Burada Türkiye'nin ilk ve en büyük müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. 2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı."