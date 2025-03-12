Erdoğan: Avrupa Birliği, irtifa kaybını önlemek istiyorsa Türkiye tam üye olmalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, toplantıda "Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da güvenliğin geleceği konusunu değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Dostum Tusk ile Avrupa'da güvenliğin geleceğini de değerlendirdik. Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayi işbirliğinin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindik" dedi.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz" diye konuştu.

Mevcut tartışmaların bu işbirliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildiren Erdoğan, "Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir" şeklinde konuştu.