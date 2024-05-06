Erdoğan aylar sonra alınan kararla övünüyor: "İsrail ile ticareti durdurduk"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak maksadıyla diplomasi ve ticaret boyutunda baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. Geçen haftadan itibaren İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, ''Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül Töreni''nde açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, "İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak maksadıyla diplomasi ve ticaret boyutunda baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İlk etapta 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. 15 bini çocuk 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız."

"Filistin halkının en zor günlerinde imdadına yardımına koşan aziz milletimiz insanlığın da vicdanı olmuştur" diyen Erdoğan, "İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya gördükleri halde çarpıtsalar da devletiyle, vatandaşıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

"KAMU MALINA EL UZATMAK İHANETE EŞ DEĞERDİR"

"Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Hangi konumda olursak olalım hepimiz milletim,ize karşı sorumluyuz. Millete büyüklenmek, yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kesinlikle kabul edilemez. Hele hele kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eşdeğerdir" diye konuştu.

"SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasetçiler, kamu görevlileri ülkeye ve millete karşı vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz. Milletin derdiyle dertlenmedikten, sorunlarına çözüm bulup hayır duasını almadıktan sonra hangi vazife olursa olsun insan için yüktür. Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız. Tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin bundan sonra daha kararlı bir şekilde gideceğiz."