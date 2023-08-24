Erdoğan: Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan ittifak arıyorsanız AK Parti'ye gelin

Erdoğan, AKP'nin 22. Kuruluş Yıldönümü'nde konuştu. CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK Parti ve Cumhur İttifakına katılın" sözlerine yer verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi, emekliye sevk edelim.

Türkiye'nin, siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması, en büyük dileğimizdir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde daha müreffeh, itibarlı, güçlü ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa ederek, milletimize olan sözümüzü yerine getireceğiz.

Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK Parti ve Cumhur İttifakına katılın.

Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet yine geleceğine el koyacaktır."