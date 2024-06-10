Erdoğan, Ayşe Ateş ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği açıklandı. İletişim Başkanlığı, görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini kaydetti.

İletişim Başkanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı, görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini kaydetti.

Ayşe Ateş, bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Erdoğan ile geçtiğimiz hafta yapacakları görüşmenin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrasında gerçekleşmediğini söylemişti.

Ateş, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "10 gün önce sayın Hasan Doğan beni aradı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu."

SİNAN ATEŞ SUİKASTI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Sinan Ateş, Aralık 2022'de Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Cinayet dosyasında bazı MHP'li isimlerin de adı geçerken, MHP, cinayete ilişkin iddiaların partiyi hedef almak için üretilen "yalanlar" olduğunu iddia ediyor.

Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, cinayetin azmettiricisi olarak yer alan şüphelilerden Tolgahan Demirbaş’ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal’dan Sinan Ateş’in adres, telefon, konum gibi kişisel bilgilerini alarak, saldırıyı gerçekleştiren Eray Özyağci’ye verdiği belirtiliyor.

145 sayfalık iddianamede tetikçi Eray Özyağci ile onu olay yerine getiren ve kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca şüphelilerden silahlı eylemi organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.