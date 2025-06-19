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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş Havalimanı'nda bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Güncel
  • 19.06.2025 15:31
  • Giriş: 19.06.2025 15:31
  • Güncelleme: 19.06.2025 15:31
Kaynak: AA
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Erdoğan, "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne katılmak için özel uçak ile Kahramanmaraş Havalimanı'na geldi.

Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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