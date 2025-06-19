Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Erdoğan, "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne katılmak için özel uçak ile Kahramanmaraş Havalimanı'na geldi.

Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.