Erdoğan, Bahçeli, Destici, Yapıcıoğlu ve Aksakal bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Güncel 15.07.2024 21:35 Giriş: 15.07.2024 21:35

Güncelleme: 15.07.2024 21:39 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA