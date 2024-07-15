Erdoğan, Bahçeli, Destici, Yapıcıoğlu ve Aksakal bir araya geldi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı öncesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Görüşmeyle ilgili detay açıklanmadı.