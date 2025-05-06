Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Sonrasında Bahçeli de konutundan MHP Genel Merkezi'nde geçmek üzere ayrıldı.

İki isim arasındaki bir önceki görüşme, 9 Ocak Perşembe günü Saray'da gerçekleşmişti.