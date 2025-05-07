Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 Ocak'tan bu yana ilk kez dün gerçekleştirdiği görüşmenin detayları belli oldu.

Yandaş Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" kapsamında atılacak adımlar, PKK'nin kendini fesih süreci, Suriye ve Irak’taki operasyonların ele alındığı belirtildi.

Haberde, Erdoğan ve Bahçeli'nin Türkiye’nin dış politikadaki pozisyonunu, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle ilişkiler, Kuzey Kıbrıs'taki güncel sorunların ele alındığı ifade edildi.

Ziyarette konuşulduğu belirtilen konulardan diğeri ise "yeni anayasa çalışmaları" ve "Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasal değişiklik önerisi" oldu.

Görüşmede, ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaların da değerlendirildiği ifade edildi.