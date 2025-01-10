Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden kulis: Hangi konular konuşuldu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 35-40 dakika sürdü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; Ziyarette Erdoğan’ın, 1 Ocak’ta 77 yaşına giren Bahçeli’nin doğum gününü tebrik ettiği belirtildi.

Habere göre Erdoğan-Bahçeli zirvesinde, DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ve ardından da siyasi partilerle yaptığı görüşmeler masaya yatırıldı.

Öcalan'a umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildiği öne sürüldü.