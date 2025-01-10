Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden kulis: Hangi konular konuşuldu?
İktidara yakın olan Türkiye gazetesinin kulis haberine göre Erdoğan-Bahçeli zirvesinde DEM Parti heyetinin görüşmeleri, Öcalan'a umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildiği öne sürüldü.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir araya geldi.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 35-40 dakika sürdü.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; Ziyarette Erdoğan’ın, 1 Ocak’ta 77 yaşına giren Bahçeli’nin doğum gününü tebrik ettiği belirtildi.
Habere göre Erdoğan-Bahçeli zirvesinde, DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ve ardından da siyasi partilerle yaptığı görüşmeler masaya yatırıldı.
Öcalan'a umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildiği öne sürüldü.