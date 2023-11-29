Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlamış, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz" karşılığını vermişti..
Sıradaki Haber