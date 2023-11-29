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Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.

Güncel
  • 29.11.2023 13:30
  • Giriş: 29.11.2023 13:30
  • Güncelleme: 29.11.2023 16:46
Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlamış, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz" karşılığını vermişti..

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