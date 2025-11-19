Erdoğan, Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilişkin soruya yanıt vermedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'a grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardında basın mensupları sorular yöneltti.

Bir gazetecinin, "Bahçeli 'kimse gitmezse ben giderim İmralı'ya' dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Erdoğan yanıt vermedi.

Erdoğan, İBB yargılaması için "TRT'de canlı yayın için ne dersiniz?" şeklindeki bir soruya da cevap vermedi.

GRUP TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda şunları ifade etmişti:

"Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı, yol gösterici açıklamalarıyla sürecin bugünlere gelmesine eşsiz katkılar sağladı. Bizler de gerek hükümet gerekse parti olarak son derece hassas bir çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. Sorumluluğumuz çerçevesinde ve hukuk dairesinde ne gerekiyorsa onun yerine getirilmesinde asla imtina etmedik. Elbette bu dönemde, bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Pek çok sabotajı savuşturduk, düğümü çözdük. Milletimizin bizden beklentilerinin idrakiyle önümüze gelen konularda çözüm odaklı bir yaklaşım içinde olacağız. Samimi temennim odur ki komisyondaki tüm partiler ve üyeler de bizimle aynı sorumlu ve duyarlı davranışı sergiler daha yapıcı bir tutum takınırlar. Biz bu noktada ümitvarız, Komisyonun Türkiye için, Türkiye'nin güvenli geleceği için, milletimizin birlik ve beraberliği için, en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum. 86 milyonun el ele vererek, birlik ve dayanışma bayrağımızı hep birlikte yücelterek, önce 'Terörsüz Türkiye' ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize er ya da geç ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum."

BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamasını yapmıştı.

Grup toplantısında bulunanlara hitaben Bahçeli, "Milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, burayı şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum, İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sormuştu. Sorunun ardından grup sıralarından alkış yükselmiş, Bahçeli "Sağ olun" diyerek karşılık vermişti.