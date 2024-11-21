Erdoğan, Bahçeli'ye "Bu işi kendi başımıza çözelim" demiş

Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

T24'ten Candan Yıldız'a konuşan Uras, "Sayın Bahçeli, Erdoğan’ın geçen ayın başında kendisine ‘Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan’ teklifiyle geldiğini aktardı. Sayın Bahçeli bunun üzerine ‘Peki bunu kim yapacak? Gittim gruba (DEM) el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım’ dedi" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin "İnsan kaybı, ekonomik maliyet, buradan bir yere varamıyoruz, bu hep küresel güçlerin işlerine yarıyor" dediğini belirten Uras, Bahçeli’nin neden kendisinin görüşme talebini kabul ettiğini şöyle açıkladı: "'Niye biz şimdi görüşüyoruz, çünkü siz Soros çocuğu değilsiniz dedi. Siz hocasınız, Meclis’te siyaset yapsınlar diye gruba katkıda bulundunuz, sizi televizyonlardan izliyorum, kendinizi anlatmanıza gerek yok. Bu meseledeki tutumunuzu olumlu buluyorum' dedi."

“Öcalan’la sizin görüşmeye gitmeniz gibi bir konu gündeme geldi mi” sorusuna Uras, "O detay, teknik bir şey ama biz her zaman katkı sunmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız dedim" ifadelerini kullandı.