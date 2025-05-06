Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 18.00'de görüşecek. Görüşme Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 18.00'de bir araya gelecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Altun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir."