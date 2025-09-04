Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Giriş / Abone Ol
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

  • 04.09.2025 12:27
  • Giriş: 04.09.2025 12:27
  • Güncelleme: 04.09.2025 12:35
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Ziyaret, saat 17.00'de Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.

Ziyareti duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

