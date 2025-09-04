Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Ziyareti duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) September 4, 2025
