Erdoğan Bakan'ın cevabını beğenmedi: "Sürpriz yapabiliriz deme..."

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde milli sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın A Milli Futbol Takımı’na ilişkin değerlendirmesine müdahale etti.

Programda genç bir sporcu, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda ne kadar ilerleyebileceğini ve turnuvada kimin şampiyon olabileceğini sordu. Erdoğan, soruyu “Sen söyle Osman” diyerek Bakan Bak’a yöneltti.

Bakan Bak, soruya genel bir değerlendirmeyle yanıt vererek, “Başarılı olacağımıza inanıyorum. Kim şampiyon olur derseniz; favoriler arasında İspanya iyi durumda, Arjantin var son dünya şampiyonu, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” dedi.

Bak’ın Türkiye için “sürpriz yapabiliriz” ifadesini kullanması üzerine Erdoğan araya girerek, “Sürpriz yapabiliriz deme... Kazanacağız diyeceksin” sözleriyle müdahale etti.

Erdoğan, ardından “Kazanacağız” vurgusunu yineleyerek, “Kazanmak, kazanmak, kazanmak” ifadelerini kullandı.