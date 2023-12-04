Erdoğan: Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor

Erdoğan’ın katıldığı bir toplantıda “Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkının sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

AKP’li Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir toplantı sonrası AKP ile özdeşleşen “Bana her şeyi seni hatırlatıyor” şarkısını kanun ve saz ekibiyle birlikte söyledi.

Erdoğan'ın “Bana her şey seni hatırlatıyor” şeklindeki şarkı sözlerini “Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” diye değiştirmesi dikkat çekti. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na “Bay Kemal” diye seslendiği bilinen Erdoğan’ın, şarkıyı böyle yorumlaması “Kılıçdaroğlu’na gönderme mi yaptı?” sorusunu akıllara getirdi.