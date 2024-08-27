Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümet Başdanışmanı Yunus ile telefonda görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi ve Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketi nedeniyle Yunus'a başsağlığı iletti.

Türkiye ve Bangladeş'in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini belirtirken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimler için iyi dileklerde bulunan Erdoğan, Muhammed Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi.