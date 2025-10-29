Erdoğan barikatına itiraz etti, tutuklandı

Haber Merkezi

Tiyatrocu Eda Saraç, oyuna yetişmek isterken Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın konvoyu nedeniyle durduruldu, itirazı sonrası ters kelepçeyle gözaltına alındı, ertesi gün tutuklandı. CHP’li kadın vekiller karara tepki gösterdi.

CHP Kadıköy Eğitim Komisyonu Üyesi, Tiyatro Sanatçısı ve Akademisyen Eda Saraç, İstanbul’da oynayacağı tiyatro oyunu için çıktığı yolda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın trafik barikatları ile karşılaştı. Erdoğan için yapılan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle tiyatro oyununa geç kalacağı itiraz eden Saraç, gözaltına alındı.

ÖZGÜR BIRAKIN

İddiaya göre Saraç, ters kelepçe ile gözaltına alınarak kötü muameleye maruz kaldı. 25 Ekim’de gözaltına alınan Saraç, 26 Ekim’de tutuklandı. Saraç, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Anka’nın haberine göre; Saraç’ın Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmasını takip eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, beraberindeki CHP’li kadın vekiller ile Saraç’ın duruşmasından sonra şu açıklamayı yaptı: Hukuksuzluğa ve keyfi uygulamalara karşı mücadelemiz sürecek ve adalet er ya da geç tecelli edecektir. Bir sanatçının sahnesine yetişmeye çalışırken bariyerlere itiraz etmesi neden cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor? Adalet eleştiriyi cezalandırmak için değil, hakkı ve hukuku korumak için vardır.”

CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da X hesabından şunları ifade etti:

"Piri Reis Üniversitesinde akademisyen olarak çalışan Eda Saraç, bir polis barikatında “cumhurbaşkanına haraket ettiği” gerekçesiyle tutuklandı. Biz de milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, Sayın Saraç’ı yalnız bırakmamak üzere duruşmada hazır bulunduk. Umuyoruz ki akla ve vicdana uymayan tutukluluk kararı bozulacak ve Sayın Saraç en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacaktır."

Duruşmada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın yanı sıra, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da yer aldı.