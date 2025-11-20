Erdoğan barikatına tepki gösterdiği için tutuklanmıştı: Eda Saraç için tahliye kararı

Harbiye'deki sahnesine giderken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barikatına itiraz etmesi gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanan sanatçı Eda Saraç hakkında tahliye kararı verildi.

SARAÇ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

T24'ün aktardığına göre, bugün tutukluluk değerlendirmesi yapılan Saraç hakkında tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

25 Ekim 2025’te Harbiye’de sahnesine yetişmeye çalışan tiyatrocu Eda Saraç'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın İstanbul programı kapsamında bölgede kurulan barikat nedeniyle geçişine izin verilmemişti. Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından polis müdahalesiyle gözaltına alınan Saraç’ın, bu sırada ellerinin arkadan kelepçelenerek darp edildiği ifade edilmişti. 27 Ekim’de Çağlayan’da mahkemeye çıkarılan Saraç, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla mahkemece tutuklanmıştı.