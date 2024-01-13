Erdoğan başkanlık etti: Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki sızma girişimi ve sonrasında PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yapılacak güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe’de bulunan Çalışma Ofisi’ne geldi. Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki gelişmeler ele alındı.

Güncel 13.01.2024 14:20 Giriş: 13.01.2024 14:20

Güncelleme: 13.01.2024 16:28 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı. PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 9 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesindeki sızma girişimi sonrası PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısının gerçekleştirileceğini bildirmiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir." MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 asker şehit oldu Acı haberi soğuk çadırda aldılar: “Evladınız şehit oldu” Milli Savunma Bakanı Güler ve kuvvet komutanları Şırnak’a gitti