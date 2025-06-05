Erdoğan bayram mesajında CHP'yi eleştirdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Gazze'de ve işgal altındaki topraklarda destansı bir mücadele veren, İsrail'in bütün barbarlıkları karşısında vakur bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimizi de ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyor, Kurban Bayramlarını yürekten tebrik ediyorum. Saldırılarda şehit düşen tüm Gazzeli kardeşlerimi rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Gazze, Sudan ve Somali başta olmak üzere gönül coğrafyasının farklı köşelerinde süregelen istikrarsızlıkların bir an önce son bulmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan toplantı, dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur. Komşumuz Suriye'de yeni yönetimin ülkenin milli birliği, toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye, inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak, eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir."

EKONOMİ MESAJI

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'deki etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor. Aynı şekilde asrın felaketinin açtığı yaraları süratle sarıyoruz. 201 bin konutumuzun anahtarını hak sahibi afetzedelerimize teslim ettik. 252 bin ilave yapı ile inşallah yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını depremzede kardeşlerimize takdim edeceğiz."

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİK"

PKK'nin silah bırakma ve fesih kararını açıkladığı yeni süreç hakkında mesaj veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası, siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep beraber kurtaracağız. Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, şehit yakınlarımız ve gazilerimizi incitecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü, çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız."

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Erdoğan, CHP'nin siyasi partilerle bayramlaşmama kararına ilişkin, şunları söyledi:

"86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim. Temennimiz, yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye'nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen billboardlarda dediğimiz gibi 'Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye'dir."