Erdoğan bayram mesajında 'PKK'nin feshi' konusuna değindi: Sınırsız vakte ve tahammüle sahip değiliz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, bayram mesajında hem PKK'nin silah bırakması hakkındaki tartışmalara hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşlarının tutuklanması ve ülke geneline yayılan protesto dalgasına değindi.

İBB'ye yönelik soruşturmayı 'yolsuzluk ve rüşvet çarkı' olarak nitelendiren Erdoğan, CHP'nin yaptığı boykot çağrısı hakkında ise "Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için, kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri; 'Türkiye’yi çökertirsek, iktidarı da çökertmiş oluruz' anlayışıyla hareket edenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bayram mesajında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı hakkında da değerlendirme yaptı.

"DAHA FAZLA OYALANILMADAN SİLAHLARI TAMAMEN BIRAKMASINI BEKLİYORUZ"

Örgütün kayıtsız şartsız şekilde derhal silah bırakması gerektiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz. Küresel, bölgesel ve iç dinamiklerimiz bize, böyle bir sürecin başarıyla neticelenmesine, hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Bunu hep birlikte başardığımızda, ülkemizi 40 yıllık kanlı ve zorlu bir musibetten, inşallah tamamen kurtarmış olacağız."

Erdoğan'ın bayram mesajı cumhurbaşkanlığının sitesinde yayımlandı.