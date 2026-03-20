Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: “İsrail bedelini ödeyecek”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan bayram namazını memleketi Rize-Güneysu'da kıldı.

Namaz çıkışı basın mensuplarına konuşan Erdoğan, “Ortadoğu şu anda kaynıyor. Bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. Bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Ramazan Bayramını da ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile kılsın diliyorum” dedi.

Erdoğan bugün Güneysu'da annesi Tenzile Erdoğan'ın adını taşıyan devlet hastanesi açılış törenine katılacak.