Erdoğan bayram sonrası temaslarını sürdürecek

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Astana’ya, 9-11 Temmuz tarihleri arasında ise NATO Liderler Zirvesi için ABD’ye gidecek. Habertürk’ün haberine göre; Erdoğan’ın zirvelerde ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk durağı Kazakistan olacak. 3-4 Temmuz’da Astana’da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlenecek. Türkiye’nin ‘diyalog ortağı’ olduğu Uluslararası Teşkilatın Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli. Erdoğan’ın, zirve kapsamında, Türkiye’nin teşkilat üyeleri ile ilişkilerini ele alması, enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkilerde istişare yürütmesi bekleniyor.