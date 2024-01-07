Erdoğan belediye başkan adaylarını duyuruyor

AKP'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin bazı belediye başkan adayları belli oluyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AKP Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, adayları açıklamak üzere kürsüye geldi.

Erdoğan konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:

BÜYÜKŞEHİRLER

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Julide İskenderoğlu

Denizli: Osman Zolan

DİĞER ŞEHİRLER

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Çankırı: Hüseyin Filiz

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşecektir. Bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi diğer ülkelerle birlikte zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için her türlü çabayı göstereceğiz.

İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da birileri istiyor diye biz kardeşlerimize sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Suriye'de, Irak'ta, Kudüs'te ne işiniz var diyenlere aldırmadan Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız.

Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin ilk tanıtım toplantısında adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. AK Parti ülkemizin istişare kültürünün en geniş uygulandığı tek siyasi teşekküldür.

İstanbul, çöp-çukur-çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık. Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.

"15 OCAK'TA SAHAYA İNECEĞİZ"

Muhalefetin ideolojik adayları nedeniyle hak ettikleri hizmetten mahrum kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin diyoruz. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Nerede yaşarsa yaşasın kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak'ta seçim startını vereceğiz ve sahaya ineceğiz.

"RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"

Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Mukaddes değerler doğrudan hedef alınıyor. Bunlar kendi yankı odalarından çıkıp içinde yaşadıkları toplumu tanımaya bile tenezzül etmezler.

Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Mukaddes değerler doğrudan hedef alınıyor. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhidi bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar.

Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz bunu ülke genelinde yerli ve milli olarak ifade edin.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar. Bu partinin emanetçi genel başkanı milleti tahrik ederek parti içi iktidar kavgasını unutturmaya, bundan başka bir işe yaramaz.

ÖZGÜR ÖZEL'İ ADINI 'ÖZGÜR EFENDİ' DİYE ANDI!

Özgür Efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadın bitmeye yüz tuttu.

Özgür Efendi, anayasal düzene kastetmekten tutuklanan bir teröristi cezaevinden tünel kazarak kurtarmanın derdine düştü.

Özgür Efendi, siyasi ehliyetini almak istiyorsa bizimle uğraşmak yerine ağbabalarından kurtulsun.

İSTANBUL MESAJI

Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul'a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksın. Sonra kendinizi İstanbullulara adıyacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, çökme kaçınılmazdır.

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