Erdoğan: Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili konuşan Erdoğan, "Belki bir Amerika seyahatim olabilir. Sayın Trump'la yüz yüze görüşmemizi orada yapma şansımız olur diye düşünüyorum" dedi.

"Sayın Trump'ın Türkiye'ye bakışı çok olumlu" diyen Erdoğan, "Bizim onlara bakışımız da aynı şekilde. Karşılıklı saygı ve samimiyete dayalı güçlü bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

YPG hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerin çok kritik olduğunu değerlendiriyoruz. Kurumlarımız muhataplarıyla bütün silahlı grupların Suriye ordusuna dahil olma sürecini izliyor" diye konuştu.

Erdoğan, "YPG ile ilgili konuyu çok yakından takip ediyoruz. Şam yönetiminin bu konudan dikkatini ayırmaması önemli" dedi.

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni anayasa için mesaj veren Erdoğan, "Artık darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Komisyonlarımızı kuralım, sivil anayasayı bir an önce oluşturalım, milletimize takdim edelim. Hem milli hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı Türkiye görsün" diyen Erdoğan, "Bütün mesele acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu, diyoruz ki gelin el ele verelim" ifadelerini kullandı.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" dedi.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Erdoğan, açıklamasında CHP'yi de hedef alarak, "Erken seçim hesaplarıyla heba ettikleri vakitleri millete hizmete harcasalar, belki milletin gönlüne girebilmenin bir yolunu bulabilirler" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'erken seçim' konusunda yanıt veren Erdoğan, "Sayın Özel'in anladığı manada erken seçimi bugüne kadar çok dillendirdiler. Türkiye'yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız, buna gerek de yok" dedi.

YENİ SÜREÇ AÇIKLAMASI

PKK'nin fesih kararı aldığı yeni süreç ile ilgili Erdoğan, "Terörü bitirmenin arifesindeyiz. Enflasyonla mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Birilerinin keyfi için bunların zarar görmesine müsaade etmeyiz" değerlendirmesini yaptı.

EKONOMİ MESAJI

Erdoğan, ekonomiyle ilgili de "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonda düşüş dikkat çekici biçimde görülüyor, bu bir süreç ve devam ediyor" ifadelerini kullandı.