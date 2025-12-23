Erdoğan Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu: Füze denemelerimize 'balıklar tedirgin oluyor' diye karşı çıkan muhalefete rağmen başarıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Dünya'nın en iyileri arasında yer alan bir lige yükseldiğini" savunarak muhlefeti sığlıkla suçladı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz. Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen, Sinop'taki füze denemelerimize balıklar tedirgin oluyor diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında "Son 23 yılda elde ettiğimiz kazanımlar gelecek adına bize heyecan veriyor. Balıklar ürküyor tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya inşallah devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"BATIDA KURULAN İLK ÜNİVERSİTELER BİZİM METOTLARIMIZIN ÖRNEK ALDI"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İnsan, bilmek, anlamak ister. Doğanın, tarihin, eşyanın, kainatın, oluşların anlamını kavramak, insan olmanın ayrıca vasfıdır. Bilimin en temel özelliği ise birikim ve evrenselliğe dayalı olmasıdır.

Üretilen bilimsel bilgi, hem mukayeseli hem de etkileşimli şekilde sürekli gelişir. Dünyaya sayısız değerler kazanmış bir medeniyetin devamı olarak bu alanda önde gelen ülkeler arasındayız. Mesela astronomiye dayalı çalışmalar, bizde bin yıl öncesine uzanmaktadır. Batıda kurulan ilk üniversiteler bizim metotlarımızın örnek alınmasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

"23 YILDA ELDE ETTİĞİMİZ KAZANIMLAR GELECEK ADINA BİZE HEYECAN VERİYOR"

Hekimlerimiz, alimlerimiz, mimarlarımız, şairlerimiz, zihin ve gönül dünyamızı yoğuran binlerce mahir el bugünkü medeniyetin temellerini atmıştır. Tarihte iz bırakan medeniyetler insanlara yön veren şahsiyetler üzerine inşa edilmiştir. Eserlerimizle, fikirlerimizle bu toprakta yetişen alimlerimizle bilime ve insanlığa geçmişte büyük katkılar yaptık. Ecdadımızla daima iftihar edeceğiz ancak geçmişe de takılı kalmayacağız. Maziden aldığımız birikimi, heybemizi daha da doldurarak, güçlendirerek ve elbette zenginleştirerek taşıyacağız.

Dünyanın 3'üncü büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin akademisyenlerin ve milletimizin kullanımına sunuyoruz.

Dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz. Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen, Sinop'taki füze denemelerimize balıklar tedirgin oluyor diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz.

Son 23 yılda elde ettiğimiz kazanımlar gelecek adına bize heyecan veriyor. Balıklar ürküyor tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya inşallah devam edeceğiz. "