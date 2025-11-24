Erdoğan bir cemaat vakfını daha vergiden muaf tuttu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi muafiyeti tanıdığı gerici ve yandaş vakıflara bir yenisini ekledi. Erdoğan’ın 11 Kasım tarihli kararıyla Erenköy Cemaati’ne bağlı Sami Efendi İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfı vergiden muaf tutuldu.

Kararda, “Sami Efendi İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfına, vakıf resmi senedine uygun faaliyette bulunduğu dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanınmasına, 4962 sayılı Kanunun 20’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan imzaladı

BİM MARKET VE ERENKÖY CEMAATİ BAĞLANTISI

Gazeteci Barış Terkoğlu daha önce BİM marketler zinciri ile Erenköy cemaati arasındaki bağı şöyle anlatmıştı:

"Mahmut Sami Ramazanoğlu, 1950’lerde, Erenköy tren istasyonunun oradaki Zihni Paşa Camii’nde cemaatini toplamaya başlamış. 70’lerin sonunda Suudi Arabistan’a giderken, Musa Topbaş’ı vekil bırakmış. Cemaatin liderliği, onun ardından, oğlu Osman Nuri Topbaş’a geçmiş. İşte yıllardır dilimizde olan Topbaş ailesi, bu Topbaş ailesi. Hem Erenköy’de başlayan cemaat faaliyetini sürdürüyorlar hem de ticaret işlerini devam ettiriyorlar. Gündemdeki BİM de onların markası."

341 VAKIF VERGİDEN MUAF

Öte yandan bugüne kadar 341 vakfa vergi muafiyeti hakkı tanındı.

Bu vakıflar arasında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı) ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor.

Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da vergi muafiyetinden yararlanmasını sağlamıştı.