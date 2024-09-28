Erdoğan, bir kez daha erken seçime kapıyı kapattı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, ekonomi ve iç politikaya yönelik mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldiğini savunarak yeni reform paketlerini devreye alacaklarını söyledi.

12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (OVP) ve uluslararası doğrudan yatırım stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritasını belirlediklerini söyleyen Erdoğan, "OVP'nin temel hedeflerinden biri yıllık yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, enerji verimliliği konularına ağırlık veriyor, yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE SEÇİMSİZ 3,5 YIL VAR"

Devamla erken seçim tartışmalarına değinen Erdoğan, erken seçim tartışmalarının muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdelemek amacıyla gündeme getirildiğini iddia etti.

Erdoğan, "Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.