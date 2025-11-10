Erdoğan: Bir zamanlar toplu iğne üretemiyorduk

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Programı'nda "Bir zamanlar biz toplu iğne üretemiyorduk" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu..

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında ayrıca isim vermeden CHP'yi ve Özgür Özel'i de hedef aldı. Erdoğan, "Türkiye’yi yurtdışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef orta yerde duruyor" dedi.

"ATATÜRK'E YÖNELİK HAKARETAMİZ İFADELERE KARŞIYIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşındığını görüyoruz.

Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız. Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere karşıyız. Milli, manevi değerlerimiz en kıymetli hazinemizdir.

Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Bu milletin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur. Ülkesini sınır ötelerindeki mahfillere şikayet edenler değil, tam bağımsız Türkiye için çalışanlar ancak Atatürk'ün mirasına hakiki manada sahip çıkabilir.

Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz hazinemizdir. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine müsamaha gösteremeyiz.

Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenene tartışmalara bir asır set çekmiştir.

Atatürk en büyük ve kalıcı eserinin Türkiye Cumhuriyetii olduğunu yüz sene evvel ilan etmiştir.

İSİM VERMEDEN CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Ülkesini sınır ötelerindeki kerameti kendinden menkul mahfillere şikayet edenler değil, tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler ancak onun mirasına hakiki manada sahip çıkabilir. Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyet ile özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konu da oldukça kötü bir sınav verdiklerini görüyoruz. Her ne kadar Türkiye’yi yurtdışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef orta yerde duruyor. Biz, Fetöcular gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çok uğraştılar, çok didindiler ama şimdiye kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da şikayet ettikleriyle kalmaya devam edecekler. Biz ise bugün burada olduğu gibi Atatürk’ü saygıyla anarken onun hatırasını yaşatmaya özen gösteriyoruz.

"TOPLU İĞNE ÜRETEMİYORDUK"

Bir zamanlar biz hatırlayın toplu iğne üretemiyorduk. Böyle bir durum kalmadı. Şimdi toplu iğne değil, top yapıyoruz, tank yapıyoruz. Buralara geldik. Topunu tüfeğini ithal eden Türkiey bugün yılda 7 milyar doların üzerinden savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya savunma sanayimizden övgüyle bahsediyor."