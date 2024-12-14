Erdoğan, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevini 60 gün yasakladı

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda grev kararı alınan iş yerleri de sıralandı.

9231 sayılı kararda "Ekli listede belirtilen Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Hitachi Energy fabrikasında çalışan metal işçilerinin grevi, büyüyerek devam ediyordu. Birleşik Metal-İş’te örgütlü işçilerin sefalet ücreti dayatmalarına karşı aldığı grev kararında ikinci aşama 13 Aralık'ta başlamıştı. Sendika, TİS döneminde masaya “sefalet teklifi” ile oturan işveren örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) karşı mücadele kararı almıştı. 5 işletme ve 11 fabrikada çalışan 2 bin işçi, MESS’e karşı çıkacakları kademeli grevlerini 4 Aralık’ta Hitachi Energy’nin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarında başlattı.

MESS’in, yüzde 40 olan zam teklifinin değişmemesi üzerine sendika, grevin ikinci aşamasını başlatma kararı almıştı. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, Schneider Elektrik'in Kocaeli ve Manisa'daki fabrikalarında, GE Grid Solutions'un ise Kocaeli'deki fabrikasında greve çıkmaya hazırlanıyordu. MESS teklifinde henüz bir değişiklik olmazken işçiler de kararlı olduklarını vurgulamıştı. İnsanca yaşayacak ücret teklifi masaya gelene kadar işçiler, kademeli olarak greve çıkacaktı ve 25 Aralık’ta grevdeki işçi sayısı 2 bine ulaşacaktı.