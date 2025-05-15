Erdoğan: Biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz

TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde süreçle ilgili açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz" dedi.

Güncel 15.05.2025 18:59 Giriş: 15.05.2025 18:59

Güncelleme: 15.05.2025 19:54 Kaynak: Haber Merkezi

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