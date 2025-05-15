Erdoğan: Biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz
TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde süreçle ilgili açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu. Burada süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir.
- Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir.
- Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz.
- Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır.
- Yapıcı eleştirilere, tekliflere sonuna kadar açığız, bundan memnuniyet duyarız. Ama 'Terörsüz Türkiye' çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız.
- Kimse kaygılanmasın, endişe etmesin. Biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kurumları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar.
- Terörsüz Türkiye girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz.