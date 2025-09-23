Erdoğan BM'de konuştu: Netanyahu'nun amacı, Filistin Devleti’nin kurulmasını imkansız hale getirmek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"nda konuştu. Gazze'de yaşananları "büyük bir insani felaket" olarak nitelendiren Erdoğan, Filistin devletini tanıyan ülkeleri tebrik etti ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Filistin devletini tanıma kararını alan ülkeleri tebrik eden Erdoğan, "Bu adımın ve izleyen dönemdeki girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Coğrafyamızda yaklaşık 2 yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. 65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez. Dahası, böyle bir soykırıma sessiz kalınamaz" dedi.

"NETANYAHU'NUN AMACI, FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI İMKANSIZ HALE GETİRMEK"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun amacının, Filistin Devleti’nin kurulmasını imkansız hale getirmek olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti’ni tanıma kararı alması son derece önemli ve tarihi bir karardır. Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın bugün bizimle birlikte olmasını arzu ederdik. Buna rağmen bugün söz alan tüm katılımcıların aynı zamanda Filistin halkının sesi olmasını çok ama çok kıymetli buluyorum. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. Avrupa’da, Asya’da, Amerika’da ve Afrika’da; sokakta, sosyal medyada, basında 'Özgür Filistin' nidalarına daha önce hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Bu çelişki, buradaki dostlarım da dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır."

Uluslararası topluma da seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, Batı Şeria’daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs’teki oldu bittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır: İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin devletinin yaşayabileceği zemin bırakmamak, Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmek. Buna asla izin verilemez.

Bu konferansta Filistin Devleti’ni tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkesin ilanı, Gazze’ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail’in Gazze’den güçlerini çekmesi gerekiyor."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan konuşmasını tamamlamadan mikrofonunun kapatıldığına dair iddiaları yalanladı. Başkanlık, Erdoğan'ın konuşma süresinin 5 dakika olduğunu ve süre sonunda mikrofonun otomatik olarak kapatıldığını kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir."