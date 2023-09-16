Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için ABD'ye gidiyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunacak.

Görüşmelerin ilk günü genel kurula hitap edecek olan Erdoğan'ın, ikili temaslarda bulunması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 19 Eylül’de hitap edecek.

Açıklamada Erdoğan'ın 'üst düzeyde temaslarda' bulunacağı da belirtilirken şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretleri vesilesiyle, ABD’de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacakları etkinlikleri teşrif edeceklerdir."