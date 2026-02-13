Erdoğan, Boğaziçi'nde: Üniversitelerimiz kendilerini yenilemelidir

AKP Genel Başkanı ve Cumhuırbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada üniversitelerin yenilenmesi, Türkiye'nin ufkunu açan projelere odaklanmasının şart olduğunu söyledi.

"BASKICI ZİHNİYETE RAĞMEN HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ"

Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler olduğunu savunan Erdoğan, "Üniversitelerimizin araştırmaya, özgün ve nitelikli bilgi üretmeye, Türkiye'nin ufkunu açan projeler geliştirmeye odaklanmasının şart olduğuna inanıyorum. Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler imtiyazlarını kaybetmek istemiyorlar" diye konuştu.

Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, "ideolojilerin harp meydanı olarak gören" baskıcı bir zihniyetle karşı karşı olduklarını iddia eden Erdoğan, "Baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize yürüyoruz" dedi.

Devamla üniversitelere yönelik çalışmalarına değinen Erdoğan, her öğrenciye burs veya kredi imkanı tanıdıklarını, yurt sorununu çözdüklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Saygıdeğer hocalarım, yarınlarımızın mimarı sevgili genç arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Programımızı teşrif eden siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Devlet hayatının her safhasında gençlerle yol yürümüş gençlerin yolunu açmış bir kardeşinizim. Gençler ülkemizin istikbali. Geleceğe, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımız siz gençlere baktıkça daha da perçinleniyor. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.

Bu yurtların gençlerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın 3 yılda aldığı mesafe takdire şayandır. Vakfımızın tüm mensuplarını ayrıca tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

"DURAN PAS TUTAR, BİR SÜRE SONRA DENKLEM DIŞI KALIR"

İstanbul ilmin bilimin yuvası oldu. Her alanda bir merkez, ışık kaynağı oldu. Geçmişle gelecek arasındaki bağ aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı. Şimdi bu birikimi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Üniversitelerimizin asli misyonlarına uygun şekilde bilgi üretmesi, Türkiye'nin ufkunu açan projelere odaklanması şarttır. Gelişimden asla korkmamalıyız. Unutulmamalıdır ki eğer bir yerde hareket varsa orada başarı olur. Duran pas tutar, bir süre sonra denklem dışı kalır. Küresel ölçekte yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeği varken, üniversitelerimiz de buna adapte olmalı, kendilerini yenilemeli ve güncellemelidir.

Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Üniversiteleri birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü fakat özde baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize yürüyoruz.

Yurt sorununu çözdük. 2002'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona yükselttik. Başvuran her öğrencimize burs veya kredi imkanı tanıyoruz. Genç arkadaşlarımızın iş hayatına katılma süreçlerinde de yanlarında oluyoruz."