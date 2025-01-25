Erdoğan, Bolu'daki yangın faciası üzerinden muhalefeti hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına Gazze'de başlayan ateşkes sürecine değinerek başlayan Erdoğan, "Gazze'de yüzlerin ilk defa gülmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Devamla Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciası üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, "Oturdukları koltuğun mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir. Daha cenazeler defnedilmeden, aileler matem içindeyken yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sorumluların yargı önünde hesap vereceğini savunan Erdoğan, "Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracaktır" dedi.

Konuşmasının son bölümünde 31 Mart seçimlerini anımsatan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazzeli kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz. 50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de yüzlerin ilk defa gülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak Mübarek Ramazani Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Haydutluğa rıza göstermedik. Haksızlık karşısında sessiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık.

Bugün Suriye halkı da Gazzeli kardeşlerimiz de Türkiye için dua ediyorsa bunun sebebi insan ve vicdan merkezli dış politikamızdır. Vicdanlı olmak, tutarlı olmak, özgüven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

"BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERECEK"

Bolu'daki yangın faciası yüreğimizi dağladı. Bu acıyı yaşatanlar hukuka hesap verecek. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın aydınlatılması için gayret içinde. Tutuklananlar oldu. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten uzak duruyoruz. Oturdukları koltuğun mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir. Daha cenazeler defnedilmeden, aileler matem içindeyken yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Ailelerimizle milletimizi rencide eden insaf yoksunu üslubu ademe mahkum ediyoruz.

Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor.

"31 MART SEÇİMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFI ÇOK İYİ OKUYORUZ"

12 Ekim'de başlayan kongre maratonumuzda yavaş yavaş sona geliyoruz. Kongrelerimizi yeni bir dönemin başlangıcı, bir işaret fişeği olarak görüyoruz. Parti olarak kendimizi yeniliyor, yol ve dava arkadaşlığımızı perçinliyoruz. AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan insanlar olamayız. Bunlara güç katmak, hakkını vermek çalışmak mecburiyetindeyiz.

31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur."