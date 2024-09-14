Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Becirovic, ortak basın açıklaması düzenledi.

Erdoğan, İsrail'in Batı Şeria'da katlettiği Türk-Amerika vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin "41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.

90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz.

Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir."

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