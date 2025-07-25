Erdoğan: Bu hafta içerisinde Putin ve Trump ile görüşebilirim

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, orman yangınları ile ilgili, "27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...