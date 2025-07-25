Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan: Bu hafta içerisinde Putin ve Trump ile görüşebilirim

Güncel
  • 25.07.2025 14:35
  • Giriş: 25.07.2025 14:35
  • Güncelleme: 25.07.2025 14:47
Erdoğan: Bu hafta içerisinde Putin ve Trump ile görüşebilirim

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, orman yangınları ile ilgili, "27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

BirGün'e Abone Ol