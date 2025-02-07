Erdoğan bu kez de TOGG maketi dağıttı

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı şehirlerde yaptığı ziyaretler sırasında yol kenarında toplanan kalabalığa çay fırlatması eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Adıyaman’a giden Erdoğan, kalabalığa bu kez çay değil oyuncak TOGG dağıttı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılmak üzere Adıyaman’a gitti. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı seyahatlerde toplanan kalabalığa çay ve satranç takımı fırlatan Erdoğan, bu defa yardımcıları aracılığıyla, kalabalığa oyuncak TOGG dağıttı.