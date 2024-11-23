‘Erdoğan bu ülke için bir tehdittir’

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikâyeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemi ile yargılanan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘başçalan, hırsız ve başhırsız’ dediği için mahkemeye çıktığını, ispatlarla sabit olan bu gerçekleri dile getirdiği için hiçbir pişmanlığı olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, adliyedeki izdiham nedeniyle duruşma salonuna güçlükle girebildi. Duruşmanın görüleceği salonun küçük olması nedeniyle salona gazeteci ve izleyiciler alınmadı. Salona bazı genel başkan yardımcıları ve bir kısım avukat dahi giremedi. Kemal Kılıçdaroğlu nefes almakta zorlandığını söyleyerek salonun değiştirilmesini talep etti. Daha büyük bir salona geçiş talebini mahkeme heyeti reddetti.

Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu savunmasını yaptı.

HIRSIZA HIRSIZ DEDİĞİM İÇİN KARŞINIZDAYIM

"Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek ve tarihe not düşmek için geldim” diyen Kılıçdaroğlu "Sanırım, açılan davaların ve mahkemeye çıkmamın nedeni; Erdoğan’a ‘Başçalan, Hırsız ve Başhırsız’ demiş olmamdır. Öncelikle ispatlarla sabit olan bu gerçekleri dile getirdiğim için hiçbir pişmanlığımın olmadığını söylemek isterim. Ne mutlu ki bana, mahkeme karşısına, ‘Rüşvet suçundan’ çıkmadım. Ne mutlu ki bana, ‘yetim hakkı yiyen zimmet suçlusu bir hırsız’ olarak karşınıza çıkmadım. Ve yine ne mutlu ki bana Sayın Yargıç, karşınıza ‘Vatana ihanetten’ de çıkmadım. Karşınıza Sayın Yargıç, ‘Hırsıza hırsız’ dediğim için çıktım" ifadelerini kullandı.

Rejim kuruldu, BOP’un ikinci aşamasına geçildi

Büyük Ortadoğu Projesinin 2. fazına geçildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ilk aşamanın rüşvet ve yolsuzluklarla zenginleştirilen, ülkeyi toprak tavizleri vermek zorunda bırakacak kadar borçlandıracak tek adam rejimini kurmak olduğunu dile getirdi. Bunun tamamlandığını, ikinci aşamanın da devleti bölme ve parçalama projesi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “BOP’un 2. aşaması sürecinde Türkiye alenen bir sığınmacı deposu haline getirilmiştir Ne acıdır ki para uğruna Türkiye’ye ‘Geri Kabul Anlaşması’ imzalatılmıştır. Devletimiz borçlandığı her 100 lira karşılığında 135 lira faiz ödüyor. BOP’un 2. Aşaması Kıbrıs ve Ege’den toprak ve taviz vererek tamamlanmayacak Sayın Yargıç!” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Kıbrıs ve Ege politikasında da taviz vereceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan; ülkemiz, devletimiz, birliğimiz ve geleceğimiz için bir tehdit ve tehlikedir. Güçler ayrılığı olmayan ve teslim alınabilecek, tekrar ediyorum, yasadışı malvarlığı dolayısıyla teslim alınabilecek tek bir kişi üzerine inşa edilen bu ucube sistem ülkemiz için beka sorunudur" dedi.

Hataları ve pişmanlıkları da olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak ‘Kılıçdaroğlunu aileme emanet ediyorum’ diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı, onlara inandığım hata ettim. Pişmanım, kurulan müesses nizamı ve ülkenin içine girdiği bu tehlikeyi daha iyi anlatamadım. Sahte videolar ile sahtekarlık yapanlarla daha çok mücadele edemedim” dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasını "100 yıl sonra bir kere daha söylüyoruz, ne bu devleti ne de bu milleti ‘Köhne Bizans’ın Yıldız Burcunda oturan baykuş’ özentilerine bırakmayacağız" diyerek tamamladı.