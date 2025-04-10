Erdoğan bugün DEM heyeti ile görüşecek

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bölümünde ana muhalefeti hedef alan Erdoğan, protestolarda gözaltına alınan gençler için "Gençlerin hayatı karardıysa CHP olarak hayatlarını karartan sizsiniz" ifadelerini kullandı

CHP lideri Özel’in ‘cunta’ ifadelerine de yanıt veren Erdoğan, "Cunta demek CHP demektir. CHP darbeciliğin de kitabını yazmıştır" dedi. Erdoğan ayrıca DEM Parti heyeti ile bugün görüşeceğini duyurdu. Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli olduğunu iddia eden Erdoğan, enflasyonda "Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye konusunda kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) hedef alan Erdoğan, ana muhalefet partisini "bir tiyatro sergilemek ve Türkiye ekonomisini batırmak istemekle" suçladı.