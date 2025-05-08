Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı AKP'nin genel merkez binasında yapıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre Erdoğan, toplantıda "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek" dedi.

"BİZİ KOLAY BİR SÜREÇ BEKLEMİYOR"

Bunun ardından yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Erdoğan, "Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Siyasete büyük iş düşecek. Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Size bu konuda güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "mali suçlar" ididiasıyla yürütülen soruşturmaya dair de "Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak" dediği belirtildi.