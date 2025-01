Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte de Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapacağız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen İdareciler Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bir bölümünde Suriye'de yaşanan gelişmelere ve Suriyeli mültecilere verilen desteğe değinen Erdoğan, "Bu uğurda şahsım olarak siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BÖLGEMİZDE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELERİN YAŞANDIĞI BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Bölgemizde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. 910 km.lik sınırımızın olduğu komşumuz Suriye'de meydana gelen hadiseler bizi her açıdan özellikle ilgilendiriyor. Baas diktatörlüğünün çökmesi ve 13 yıldır süren katliamın sona ermesiyle artık yeni döneme girilmiştir. Azgın ve zorba bir azınlığın mazlum çoğunluğa karşı uyguladığı baskının kanlı ve çirkin yüzü ortaya çıkmıştır. Gün geçmiyor ki ülkenin bir şehrinden toplu mezar çıkmasın. Hemen her gün insanlık adına, insani değerler adına gerçekten utanç ve dehşet verici haberlerle karşılaşıyoruz.

"SADECE 13 YILLIK KATLİAM POLİTİKASININ BU ÜLKEYE VERDİĞİ ZARAR 500 MİLYAR DOLARI AŞIYOR"

Sadece 13 yıllık katliam politikasının bu ülkeye verdiği zarar 500 milyar doları aşıyor. Suriye'yi ziyaret eden ekiplerimiz de sahadaki tablonun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu ifade ediyor. Suriye'nin kendini toparlayabilmesi için Arap ve İslam aleminin desteklerinin yanına belli bir zamana ihtiyaç olduğu da açıktır. Uluslararası toplumun bu sürece daha fazla katkı sağlaması mühimdir.

"SURİYELİ MAZLUMLARA KOL KANAT GERDİK"

Türkiye olarak biz de tüm planlamamızı bu gerçekler ışığında yapıyoruz. Savaşın ve zulmün pençesinden kaçan Suriyeli mazlumlara hamdolsun kol kanat gerdik. Ana muhalefet onları geldikleri yere kovmanın gayreti içerisinde oldu. Biz ise ensarız dedik, onlar muhacirdir dedik. Milletimiz asıl karakterine uygun şekilde, büyük bir alicenaplık göstererek ensar şuuruyla Suriyeli muhacirlere destek oldu.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE 13 YIL BOYUNCA NASIL SAMİMİ EV SAHİPLİĞİ YAPTIYSAK BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE AYNI HASSASİYETLE HAREKET EDECEĞİZ"

14-28 Mayıs seçimleri döneminde karşımızdaki adayın ırkçı siyasetini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bize canlarını, namuslarını, onurlarını emanet eden sığınmacı mazlumlara sırtımızı dönmedik. Suriyeli kardeşlerimize 13 yıl boyunca nasıl samimi ev sahipliği yaptıysak bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Gönüllü, güvenli, düzenli geri dönüşleri, yine bize yakışan, tarihimize, inancımıza, kültürümüze yakışan anlayışla yöneteceğiz.

"13 YILLIK İNSANİ POLİTİKAMIZA ZARAR VERECEK YAKLAŞIMLAR İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"

Muhalefet ve ırkçı çevreler ne derse desin, 13 yıllık insani politikamıza zarar verecek yaklaşımlar içinde olmayacağız. Türkiye'nin en kritik seçimlerinde sergilediğimiz duruşa kimsenin leke bulaştırmasına müsaade etmeyiz. Bu meseleye dair yaklaşımımız, açık söylüyorum sıfır toleranstır. Her insan kendi vatanında kök salar ve elbette orada yaşamak ister. Suriyeli kardeşlerimizin evlerine huzurla dönebilmeleri bizim için insani görev bölgesel istikrar açısından stratejik önceliktir.

"GÖNÜLLÜ OLARAK YURTLARINA DÖNMEK İSTEYEN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAYACAĞIZ"

Gönüllü olarak yurtlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Ancak kimseyi zorla göndermek gibi yanlışa düşmeyeceğiz. Ülkemize katkı yapmak isteyen, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bizlere zenginlik katan Suriyeli kardeşlerimizin elinden tutmaya devam edeceğiz.

"SURİYE'DE ARTIK YENİ BİR YÖNETİM VAR"

Suriye'de artık yeni bir yönetim var. Suriye'nin geleceği bu yönetimin ortaya koyacağı kurucu idare şekillenecektir. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliğinin sağlanmasında komşuluk hukukumuzun gereği olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Bu yeni sürecin başarıyla yönetilmesinde mülki idare amirlerimize önemli vazifeler düşüyor. Sınır bölgelerimizdeki valilerimizden çok dikkatli olmalarını, süreci sahiplenmeleri ve adımlarını buna göre atmalarını diliyorum.

"ÜLKEMİZDE VE BÖLGEMİZDE TERÖRÜN HİÇBİR ŞEKİLDE YER OLMADIĞINI HER FIRSATTA VURGULUYORUZ"

Hiçbir aksaklığın, nahoş durumun yaşanmaması için her birinizin özenli davranacağına inanıyorum. Ülkemizde ve bölgemizde terörün hiçbir şekilde yer olmadığını her fırsatta vurguluyoruz. Amacımız ülkemizin sırtına vurulan 40 yıllık o kamburunu ilanihaye ortadan kaldırmaktır. Suriye devrimi ile birlikte hem ülkemizin hem de bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Devletimizin uhdesinde bulunan her türlü imkanı kullanarak terörsüz Türkiye idealimizi inşallah gerçekletireceğiz.