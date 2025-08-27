Erdoğan: Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çelik Kubbe teslimatları, ASELSAN tesis açılışları ve Oğulbey tesisi temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, “Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız” dedi.

Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı yerleşkesindeki “Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni”ne katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gökkubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar hava savunma ve radar sistemlerinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. İşi şansa bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Çünkü kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke, açık ve net söylüyorum, mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir. Bu anlayışla gerekli adımların öncesinde atmaya başladığımız bu inşa ve ihya sistemi hamdolsun ciddi yol alıyor. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık. Bugün gerçekleşen teslimatlar verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir.

“DAHA FAZLA SİSTEMİ GELİŞTİRECEK VE ENVANTERE KAZANDIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Salona gelmeden önce sistemleri yerinde inceledim. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum. Teslim edilecek bir adet Siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında bir dönüm noktasıdır. Üç adet Hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 araç caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. Korkut hava savunma sistemiyle erken ihbar radarlarımız sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak. Yedi adet PUHU ve iki adet REDET elektronik harp sistemi ise bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Elbette burada durmayacak daha fazla sayıda sistemi yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazandırmayı sürdüreceğiz. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.

Geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünleri çok daha hızlı, verimli ve yüksek adetlerde üretmemiz şart. ASELSAN’ın ve diğer savunma şirketlerimizin son dönemde bu konuya verdiği önemi memnuniyetle takip ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesisle üretim kapasitemizi ciddi şekilde artırıyoruz. Hizmete aldığımız tesisler arasında hava savunma sistemleri tasarım ofisi, radar üretim ve entegrasyon ilave tesisi, ileri mühendislik malzemeler ARGE tesisi, elektro optik sistemler tasarım ofisi, güdümlü mühimmat sistemleri tesisi, Teknopark İstanbul ARGE Merkezi ve daha birçok kritik altyapı bulunuyor. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam sağlama yanında genç mühendislerimize yeni çalışma alanları açacak.

Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacak. Çok daha önemlisi bu yatırım Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Burası ayrıca Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi.

“ANA MUHALEFET PIRIL PIRIL GENÇLERE UMUTSUZLUK AŞILARKEN BİZ YEPYENİ UFUKLAR KAZANDIRIYORUZ”

Burada yapacağımız iş betonla, demirle, çimentoyla ilgili bir iş değil. Burada yapacağımız iş teknolojiyle, ARGE ile, tasarımla, üretimle ilgili bir iş. Bu tesisler gençlerimiz için hayallerinin peşinden koşabilecekleri en yüksek teknolojiler üzerinde çalışabilecekleri bir ortam sunacak. Genel Müdürümüz konuşmalarında çok sevindirici bir hususu dile getirdi. Yurt dışından ASELSAN’a dönen mühendislerimizin sayısının nasıl arttığından bahsetti. Teknolojiye yatırım yapmanın işte böyle kıymetli bir tarafı var. Olay sadece para değil. İnsan, insan, insan. Ana muhalefetin başına çektiği bir kesim bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık, kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılırken biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Birileri Türk gençliğini soyguncuları savunmak için sorumsuzca sokağa, boykota ve adeta şiddete çağırırken biz Teknofest gençliği olarak meydanlara çağırıyoruz. Onlar gençleri kullanıp atabilecekleri sarf malzemesi olarak görürken biz Milli Teknoloji hamlemizin öncüleri olarak görüyoruz. Hangi görüşe, fikre, kökene mensup olursa olsun sınırlarımız içinde ve yurt dışındaki tüm gençlerimizi dünya markası şirketlerimizde Türkiye’nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz.

ASELSAN sadece bir şirket değildir. Aynı zamanda bir milletin hafızasında derin izler taşıyan destansı bir yolculuğun sembolüdür. Bundan tam 50 yıl önce, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan acı tecrübeler bize çok büyük bir ders verdi. O gün kendi silahını, kendi haberleşme sistemini üretemeyen bir milletin nasıl ağır bedeller ödediğini gördük. İşte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı. O kıvılcım, 1975’te kurulan ASELSAN ile dev bir meşaleye döndü. Bir avuç idealist mühendisin 50 sene önce mütevazı imkanlarla attığı adım bugün 11 ARGE merkezine, 12 bin 500’den fazla çalışana dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri haline geldi. Sadece ASELSAN değil, diğer şirketlerimiz de gerçekten göğsümüzü kabartan birçok başarılı projeye imza attılar.

“DOĞRU YOLDAYIZ, İYİ DURUMDAYIZ, DAHA DA İYİ OLACAĞIZ”

Bugün kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını yüzde 80’lere varan oranlarda yerli sistemlerle karşılıyoruz. Böylece normalde yurt dışına gidecek büyük bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor, diplomatik etkinliğimizi de artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl sektörde 7 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik. Bu sene de oldukça iyi gidiyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımız Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,9 artışla 989,6 milyon dolara ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracat yüzde 38,6 artarak 4 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Bunlar fevkalade gurur verici rakamlar. Yakaladığımız ivmeyi dikkate alınca birkaç sene içinde inşallah 20 milyar dolar seviyesini yakalayacağımıza inanıyorum. Ülke olarak ekonomideki istiklal savaşımızı da kazanmak için yüksek katma değerli ürünleri geliştirmeli ve dünyaya ihraç etmeliyiz. Bakınız bugün birçok Avrupa ülkesi savunma sanayinin öneminin yeniden farkına varıyor. Yıllarca ‘Savunma sanayi ölü yatırım’ tezini dillendirenler bugün nasıl bizimle ‘Bu yarışta yerimizi alırız2 telaşıyla adeta kendilerini paralıyor. Biz ise hamdolsun daha rahatız. Eksiklerimiz yok mu? Var. Onları da süratle tamamlıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Doğru yoldayız, iyi durumdayız, inşallah daha da iyi olacağız. İnsanımıza, gençlerimize, mühendislerimize güveniyoruz. ASELSAN’a güveniyoruz. Bütün şirketlerimize güveniyoruz. Savunma sanayimizin bize çok daha mutlu, çok daha gururlu günler yaşatacağını biliyoruz. İşte bu tören bu inancımızı daha da sağlamlaştırdı. Türkiye’de umut verici gelişmeler oluyor ve olmaya da devam edecek.”