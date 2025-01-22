Erdoğan cenaze namazına katılmak için Bolu'ya gitti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu Grand Kartal Otel'de dün gece 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 51 kişi de yaralandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan, otel faciasında hayatını kaybeden yurttaşların cenaze namazına katılmak için Bolu'ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."

GÜLTEKİN AİLESİNE ZİYARET

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak olayda hayatını kaybeden Gültekin ailesinin taziye evini ziyaret ettikten sonra, faciada hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı.

Eski AKP'li milletvekil Mehmet Güner'in kızı olan Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin ve üç çocuğu ile dokuz akrabası faciada hayatını kaybetti.