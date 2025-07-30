Erdoğan, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Saray'da görüştü.

Chobani CEO'su Ulukaya, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşması için İstanbul'a gelmişti.

Erdoğan, imza töreni öncesinde Ulukaya'yı Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı.

Chobani, bugün ise Fenerbahçe ile yapılan stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımının Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşma için İstanbul'a geldi.

Ortak basın toplantısında Ali Koç ile açıklamalarda bulunan Chobani, şunları söyledi:

"Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız. Bundan ötesi yok. Chobani'nin desteği sadece tabela desteği değildir. Biz her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız. Umarız ki, Fenerbahçemizin için çok güzel şeylerin de başlangıcı olur. Bu sezon içimde çok güzel hisler var. Beni de Fenerbahçeme ve ülkeme bu şekilde kucak açarak getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe duygusal bir şey benim için. Dünyada yaptığım en irrasyonel şey budur. 15 milyon dolar, neyse kaç milyon euro ise. Ama yaptığım en güzel şey. Buna paha biçilmez."