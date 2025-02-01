Erdoğan CHP'ye İzmir üzerinden yüklendi: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, CHP'yi belediyeler üzerinden eleştirdi.

"Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor" diyen Erdoğan, "Gazi'nin emaneti olan Cumhuriyet'e en büyük zararı, sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan işte bu mirasyedi tayfa vermektedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalık. Muhalefeti, alternatif vizyon üretme sorumluluğu olmaktan çıkartıp, Türk milletinin düşmanı kim varsa değirmenine su taşıma aracı haline bunlar getirdi.

'YAĞMUR ÇİSELESE İZMİR'İ SU BASIYOR'

İzmir'e sahip çıkmak aşkla hizmet etmekle demektir. İzmir'in temsilcileri ve yerel yöneticilerin çoğunun İzmir'e hizmet etmediğini üzülerek görüyoruz. İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Kokudan İzmir Körfezi'nin yanına yaklaşılmıyor. Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor, kimsenin umurunda değil. Altyapı zaten hiç yok."

ENFLASYON MESAJI

Enflasyondan da bahseden Erdoğan yıl sonunu işaret ederek "İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir. Ekonomik programımız hedeflerine ulaştıkça sabit ve dar gelirlilerden başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız" dedi.